تردد القنوات الناقلة لمشاهدة مسلسل يا أنا يا جدو الحلقة الجديدة





ينتظر محبي الفنان أحمد البدير مسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 12 والجديدة، حيث تدور أحداث المسلسل حول شاب، يعيش مع جده الذي هو أحد الأثرياء، ولكنه يرغب في الارتباط بفتاة لا يقبل بها جده ومن هنا تبدأ الأحداث.





نجوم مسلسل با أنا يا جدو

ومسلسل يا أنا يا جدو من بطولة أحمد بدير وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف فتحي الجندي ومن إخراج عادل الأعصر‎، والمنتج ‏الفني أسامة سركيس.





القنوات الناقلة لمسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 12





- يعرض مسلسل يا أنا يا جدو على قناة روتانا دراما الساعة 6 مساءً.





تردد قناة روتانا دراما

القمر: نايل سات.

التردد:11843

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.





- يعرض أيضًا على قناة المحور الساعة 8 مساءً.





تردد قناة المحور

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 5/6.





تردد القنوات الناقلة لمشاهدة مسلسل يا أنا يا جدو الحلقة الجديدة