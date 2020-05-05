"البيئة" تطلق موقعا إلكترونيا لإدراة مخلفات الرعاية الصحية

Advertisements

أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إطلاق موقع إلكتروني، لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.



جاء ذلك من خلال اجتماع، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة كيفية التخلص والتعامل الآمن من النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية.



وأوضحت أن مشروع يهدف الي متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمّت معالجتها؛ لضمان الوصول لكل التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة، كما أشادت فؤاد بالتعاون والدعم المقدم من وزارة التعليم العالي والفريق المعاون لها في تنفيذ تلك الإجراءات.



وقالت إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على تعيين مسئولين لإدارة المخلفات بالمنشآت الصحية يمكنهم من خلال تلك المواقع التسجيل اليومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استُخدمت في النقل، بالإضافة إلى نسبة الأشغال.



وفى هذا الصدد، اتفق الوزيران على ضرورة تعيين مسئول عن النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، حيث تقوم وزارة البيئة بتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات، كما تم التأكيد على ضرورة توافر سجل بيئى وسجل للمخلفات الخطرة، وأن يكون لدى المستشفيات الجامعية عقود مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.



و أكدت د.ياسمين فؤاد على استمرار عمل فرق ولجان وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة بالمرور على المنشآت الطبية بالمحافظات المختلفة تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم، كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة بالنسبة للنفايات الخاصة بمناطق العزل من حيث كيفية التخلص الآمن من مخلفاتها بحيث لا يتم التعامل معها بالطرق المعتادة ولكن يتم تصميم خلايا منفردة لدفنها وتوفير الجير الحى لتغطيتها وضمان عدم تسريبها.



من جهته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى متابعته إجراءات تعيين مسؤولين للنفايات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، خاصة خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وأنه سيتابع إجراء عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمخلفات الطبية، ومعرفة حجم المخلفات المتولدة والتي تم رفعها، وسيتم اتخاذ إجراء سريع نحو توفير السجل البيئي أو سجل المخلفات الخطرة بعدد من المستشفيات الجامعية خلال أسبوع.



واستكمل عبدالغفار، أنه تم الاتفاق على التعاون المكثف والتواصل المستمر بين وزارتي البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي لخدمة قضايا البيئة، حيث تم مناقشة إطلاق مسابقة الجامعات صديقة للبيئة والمتعارف عليها باسم "إيكو" وقيام ممثلي الوزارتين بوضع مسودة معايير لتقييم الجامعات، بحيث يتم وضع خطة زمنية للتفعيل.



وتم الاتفاق أيضا على التنسيق مع أكاديمية البحث العلمي لتخصيص مسابقة تتناول موضوعات التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر، وتقوم الوزارتان بتقييم الأوراق المقدمة وتقدير قيمة الجوائز.



واتفق الوزيران على البدء في تنظيم برنامج الماجستير المهني في مجال الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف تخريج مجموعة من الخبراء في التخطيط الاستراتيجي، لترشيد استخدامات الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية ولا يخل بالتوازن البيئي ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة على أن تكون مدة البرنامج 27 ساعة معتمدة من المواد العلمية، بالإضافة إلى 12 ساعة معتمدة بمشروع تطبيقي، وأن يكون متاحا بمختلف الكليات ذات الصلة (الهندسة والعلوم).



واقترحت وزيرة البيئة تدريب معينين من نواب رؤساء الجامعات على كيفية استخدام الموارد الطبيعية للحفاظ عليها كحق من حقوق الأجيال القادمة، بجانب تعينهم لشئون البيئة وخدمة المجتمع ضرورة تدريبهم ليس فقط على حماية البيئة.



وفي ختام الاجتماع، ناقش الوزيران إمكانية قيام المجموعة الخاصة بشئون أكاديمية البحث العلمي بعمل دراسة متخصصة عن تأثير الفيروس وعلاقته بالتوازن البيئي خاصة مع وجود لجان متخصصة في مجال البحث العلمي تساعد الدولة في اتخاذ القرارات الهامة في عدد من الموضوعات.

