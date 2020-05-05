بعد إعلانه عن تحول ابنته جنسيا.. رواد موقع التواصل يشيدون بموقف هشام سليم

Advertisements

أثار فيديو النجم هشام سليم، الجدل عبر السوشيال ميديا والذي تحدث من خلاله عن تحول نجلتة نور، جنسي واصبحت ذكر وذلك بسبب خلل هرموني.







وبعد حديث هشام سليم، لأول مرة عن تحول أبنته إلى ذكر، تصدر الفيديو إلى نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى مليون، وذلك بعد 3 أيام من عرض الحلقة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمة المخرجة إيناس الدغيدي.







هشام سليم يكشف عن تحول ابنته إلى ذكر

وأكد هشام سليم، بإن ذاك كان شي صعب على العائلة في البداية، لكن ذلك من عند ربنا، حيث

كانت ردود الفعل حول هذا الأمر إيجابية خاصة للفنان هشام سليم الذي أكد على ضرورة أن يكون بجانب ابنه ويساعده على أن يحقق هدفه وهو الأمر الذي دفع بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك أن يشيدون بموقف هشام سليم الاب.