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اتجاه لبث مباريات الدوري الإنجليزي عبر اليوتيوب مجانًا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال متواصلا عن إمكانية عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة وذلك بعد أن تم إيقافه في شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.


وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأنه قد يتم إستئناف مباريات الدوري الإنجليزي في يوم 12 يونيو المقبل خلف الأبواب المغلقة "بدون جماهير" على أن تستمر حتى 27 يوليو المقبل.


وأكدت الصحيفة البريطانية أنه هناك توجّه من أجل بث المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي عبر اليوتيوب مجانًا للمشجعين والجماهير.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا التوجه يأتي من أجل منح جميع المشجعين فرصة مشاهدة مباريات فرقهم المفضلة بدون دفع تكاليف باهظة من أجل الإشتراك في القنوات التي تبث مباريات الدوري الإنجليزي.

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