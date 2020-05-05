جامعة الإسكندرية تسلم مباني المدينة الجامعية بنين لوزارة الصحة لاستخدامها كمستشفى عزل

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تسليم مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة لوزارة الصحة لتبدأ من اليوم، الثلاثاء 5 مايو 2020 كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، موضحا أنها تضم 576 سرير، بالإضافة إلى 140 بدار الضيافة، و147 في مبنى الوافدين، والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، لافتا أنه جاري تأهيل 5 مباني أخرى بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.

في ذات السياق، قدم الكردي، الشكر لكافة الأطقم الطبية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية من أطباء وهيئة تمريض المرابطين في مستشفيات العزل بأبي قير والعجمي والنجيلة والمدينة الشبابية بأبي قير، مثمنًا على جهودهم وتضحياتهم التي يبذلونها لعلاج المصابين بفيروس كورونا، لافتا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة منذ بدايتها.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.





وأضاف أنه خرج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.





وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





وزيرة الصحة توجه مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للمرضى

في إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في 17 مستشفى للعزل، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.





وأشادت وزيرة الصحة بأداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية.





كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.



