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موعد الحلقة الثانية عشر من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:12 م
شاهد عيان
شاهد عيان
مصطفى فكيه
يعرض اليوم حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد، والذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.
حيث تعرض الحلقة الثانية عشر علي قناة النهار، عرض أول في تمام الساعة 7:00 مساء، إعادة أولى الساعة 12:30 منتصف الليل، إعادة ثانية الساعة 4:00 صباحا، إعادة ثالثة الساعة 7:00 صباحا، إعادة رابعة الساعة 11:00 صباحا.
وتعرض أيضا علي قناة صدى البلد، في تمام الساعة 12:00 صباحًا.
وتدور الأحداث في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري"، وعلاقته بزوجته وشقيقاتها.
ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان"، حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج محمد شاهين.

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