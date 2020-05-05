برشلونة يعلن أول خطوة لعودة التدريبات

سيعود فريق برشلونة، غدا الأربعاء، إلى مدينة جوان جامبر الرياضية، للخضوع للفحوصات الطبية ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد، قبل بدء التدريب الفردي خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد النادي الكتالوني.





وأعطت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" الضوء الأخضر، لإجراء هذه الاختبارات للاعبي البارسا.





وذلك بمجرد الانتهاء من عملية التطهير والتعقيم، التي أجريت اليوم الثلاثاء في المرافق التي يمتلكها النادي، في حي سانت جوان ديسبي ببرشلونة.





وسيتمكن اللاعبون من المران بشكل فردي في المدينة الرياضية، بمجرد معرفة نتائج الفحوصات، على أساس التدابير المعتمدة من أجل رفع القيود المفروضة لمواجهة الفيروس التاجي.





وسيقوم النادي بتعديل بروتوكولات العمل، بحيث يمكن أن تكون حصص التدريبات مشابهة بشكل متزايد للجلسات المعتادة.



