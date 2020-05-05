Advertisements
موعد الحلقة الحادية عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:12 م
مصطفى فكيه
تواصل الفنانة يسرا، المنافسة في الدراما الرمضانية، حيث تشارك هذا العام بمسلسل "خيانة عهد"، الذي يشاركها بطولته عدد كبير من النجوم.
قناة "cbc" عرض أول الساعة 11 مساءً
إعادة أولى الساعة 5:30 صباحًا
إعادة ثانية الساعة 12:15 ظهرًا
قناة cbc drama
عرض أول الساعة 8:00 مساءً
قناة "الحياة"
عرض أول الساعة 6:30 مساءً
مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل من إنتاج العدل جروب
قناة "cbc" عرض أول الساعة 11 مساءً
إعادة أولى الساعة 5:30 صباحًا
إعادة ثانية الساعة 12:15 ظهرًا
قناة cbc drama
عرض أول الساعة 8:00 مساءً
قناة "الحياة"
عرض أول الساعة 6:30 مساءً
مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل من إنتاج العدل جروب
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا