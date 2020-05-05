موعد الحلقة الحادية عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

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تواصل الفنانة يسرا، المنافسة في الدراما الرمضانية، حيث تشارك هذا العام بمسلسل "خيانة عهد"، الذي يشاركها بطولته عدد كبير من النجوم.

قناة "cbc" عرض أول الساعة 11 مساءً

إعادة أولى الساعة 5:30 صباحًا

إعادة ثانية الساعة 12:15 ظهرًا

قناة cbc drama

عرض أول الساعة 8:00 مساءً

قناة "الحياة"

عرض أول الساعة 6:30 مساءً

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎

