مفتي الجمهورية يوضح حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان فرصة يجب أن تغتنم وألا تضيع لأنه لا يتكرر إلا كل عام وربما الإنسان لا يدرك رمضان القادم.



وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه ينبغي استثمار كل الزمن فيما يرضي الله، ولا مانع أن يأخذ الإنسان بعض الوقت وليس كله أمام التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يكون نصيبها محدود للغاية.



وأكد أن موقفه في اتجاه الفن الهادف الذي يبني ويعمق الأخلاق ويرتقى بالنفس الإنسانية والوجدان ويعمق قضية الانتماء الوطني والتعاون الأسري أو يعالح العديد من القضايا.



وأوضح مفتي الجمهورية، أنه ليس مع الفن الذي يخاطب الغرائز ويؤدي إلى خروج الناس إلى دائرة العنف أو دائرة لا أخلاقية، ناصحًا بأن يكون هناك استغراق كامل لكل الوقت في رمضان في طاعة الله عز وجل.



في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر مستشار وزارة الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.