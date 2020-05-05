محمد رمضان يحتفل بتصدره "يوتيوب"

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نشر الفنان محمد رمضان صورة له من مسلسل البرنس عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



_ وكانت الصورة عبارة عن صورتة في مسلسل البرنس ومكتوب عليها الآتي :"عليها تريند واحد واثنين وتلاته علي يوتيوب".



-وعلق "رمضان" علي الصورة قائلاً :" الحمد لله البرنس رقم واخد واتنين وتلاتة يوتيوب، ثقه في الله نجاح".



_يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش



_ويذاع مسلسل "البرنس على قناة dmc، عقب الإفطار فى تمام الـ 7:45 مساء على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل، لمن تفوته المشاهدة الأولى.