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محمد رمضان يحتفل بتصدره "يوتيوب"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:18 م
محمد رمضان
محمد رمضان
سيدة صادق
نشر الفنان محمد رمضان صورة له من مسلسل البرنس عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

_ وكانت الصورة عبارة عن صورتة في مسلسل البرنس ومكتوب عليها الآتي :"عليها تريند واحد واثنين وتلاته علي يوتيوب".

-وعلق "رمضان" علي الصورة قائلاً :" الحمد لله البرنس رقم واخد واتنين وتلاتة يوتيوب، ثقه في الله نجاح".

_يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش

_ويذاع مسلسل "البرنس على قناة dmc، عقب الإفطار فى تمام الـ 7:45 مساء على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل، لمن تفوته المشاهدة الأولى.

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