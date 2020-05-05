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مواعيد الحلقة السادسة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ حمدي الميرغني وأوس أوس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:14 م
اتنين في الصندوق
اتنين في الصندوق
مصطفى فكيه
تعرض قناة "MBC" مصر، العديد من المسلسلات شهر رمضان المبارك، ومنها مسلسل "2 في الصندوق" لـ محمد أسامة أوس أوس وحمدي الميرغني.
ويتم عرض مسلسل 2 في الصندوق يوميا خلال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 9.30 مساءا، على قناة mbc مصر، كما يعاد على قناة mbc مصر2.
وتدور أحداث مسلسل 2 في الصندوق حول شابين يعملان في مهنة جمع القمامة إلا أن لكل منهما أحلام خاصة يريد أن يحققها بعيدًا عن مهنة والدهما في مجال جمع القمامة، ويواجه كل منهما مشاكل وعقبات أثناء محاولة تحقيق حلمهما، حيث يريد الأول أن يصبح مطرب والأخر يرغب في أن يكون ممثل مشهور، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

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