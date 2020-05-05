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بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:15 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
يستضيف الفنان رامز جلال المطرب الشعبي حسن شاكوش،في الحلقة ال12 من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي تقدمه الإعلامية أروى ويتم فيه إقناع الضيف بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس" والذي من المفترض أن يجيب فيه الضيف على عدد من الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى.

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