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استئناف الدوري الألماني يوم 15 مايو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
قالت وكالة رويترز بحسب مصادر مطلعة إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تتجهان نحو الاتفاق لاستئناف الدوري الألماني مرة أخرى بدون جمهور يوم 15 أيار/ مايو. 

وسيكون الدوري الألماني أول مسابقة في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا تتجه نحو استئناف الموسم بعد توقف أغلب الأنشطة الكروية في العالم منذ منتصف آذار/ مارس.

وباتت الولايات الألمانية على وشك الموافقة على استئناف الموسم وسيتم اتخاذ القرار خلال اجتماع عبر الهاتف مع المستشارة أنجيلا ميركل غداً الأربعاء وفقاً لما ذكرته مصادر. وستقام المباريات في ظل شروط صارمة وستكون دون مشجعين.

وحتى الآن أعلنت أيضاً البرتغال وبولندا والمجر مواعيد استئناف المسابقات المحلية وكلها ستكون قرب نهاية الشهر الجاري. وتم السماح للفرق باستئناف التدريبات منذ منتصف الشهر الماضي مع تقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة والخطوة التالية ستكون السماح ببدء التدريبات الجماعية.

وقدمت رابطة الدوري الألماني خطة للمحافظة على صحة وسلامة اللاعبين تسمح بإقامة مباريات بدون جماهير وتتضمن إجراء فحوصات منتظمة للاعبين دون وضع بقية التشكيلة في الحجر الصحي حال ظهور حالات إيجابية.

ورغم ذلك قالت الرابطة إنه في حالة إصابة أي لاعب بالعدوى، سيتوقف اتخاذ القرارات بخصوص الإجراءات على سلطات الصحة المحلية. وكشفت رابطة أندية المحترفين في ألمانيا أمس الاثنين عن وجود عشر حالات إيجابية لفيروس كورونا بعد إجراء 1724 اختباراً في 36 ناديا بالدرجتين الأولى والثانية.

وتكهنت تقارير إعلامية أن آمال استئناف المسابقة تعرضت لضربة بسبب تصرف بعض اللاعبين في هيرتا برلين يوم الاثنين. ونشر سالومون كالو مهاجم هيرتا مقطع فيديو على فيسبوك ظهر فيه وهو يصافح زملاءه في الفريق دون مراعاة لإجراءات مكافحة الفيروس.

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