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البث المباشر لبرنامج اغلب السقا عبر إم بي سي مصر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:11 م
أغلب السقا
أغلب السقا
أماني سلام
يتابع الجمهور بشكل كبير برنامج "أغلب السقا" الذي يعرض يوميا عبر شاشة إم بي سي مصر، وتقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، والنجم أحمد السقا.




و تستعرض بوابة الفجر الفني البث المباشر لبرنامج "أغلب السقا" للمتابعة حلقة اليوم.

واليوم حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا"، يظهر الفنان قُصي خولي كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.



برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

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