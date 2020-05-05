"رجعت أرقص علشان ملقتش رقاصين".. فيفي عبده تنتقد الرقص الشرقي

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حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة الحلقة ال12 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.







وقامت الإعلامية أروى باستقبال الفنانة فيفي عبده وتم جلوسها على كرسي الاعتراف وربط أيديها وأرجلها وطرح بعض الأسئلة عليها والتي كانت أبرزها لماذا عودتي إلى الرقص مرة أخرى؟ فردت قائلة "علشان ملقتش فيه رقاصين شرقي موجودين"،ما أكثر فيلم استمتعتي بتصويره؟،هل انتهى زمن فيفي عبده،هل يوجد جزء ثاني لعزمي وأشجان؟.



ثم جاء رامز جلال داخل الصندوق المغلف بثلاث صور وكانت أولى الصورة صورة الفنان حسن شاكوش والثانية للفنانة نادية الجندي وتفاجأت بالصورة الثالثة وهي صورة الفنان رامز جلال قائلة عن برنامجه "هومبيأفورش إلا معايا".

