"الفشار ملوش علاقة بالسينما".. علي ربيع يرسل رسالة للجمهور عن طريق "عمر ودياب"

Advertisements

بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، ويشاهد كل من عمر ودياب فيلم ويريد دياب أكل فشار لينزعج عمر ويوصل رسالة للناس قائلا "يا جماعة الفشار ملوش علاقة بالسينما دي رسالة أحب أوصلها".



ثم أثناء مشاهدة الفيلم يسمعون إطلاق نار ويقول عمر يوجد ضرب نار ليصبروا دياب وأن هذا من الفيلم لكنه لا يصدق ويطلب تغيير الفيلم وأن يجلب شئ مضحك وفرفوش.



ثم يطلق عم شوقت نار ويكتشف كل من عمر ودياب أن ضرب النار هذا حقيقة وليس من فيلم، ويذهبون لاستجواب عم شوقت ولكنه لا يعرفهم ويقول لهم أنتم مين، أنا مين.



وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.