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"ربنا ينتقم منك".. بعد رؤيتها رامز جلال فيفي عبده تدعي عليه!

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:22 م
فيفي عبده
فيفي عبده
مي مرسي
حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة الحلقة ال12 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.




وخرج الفنان رامز جلال من داخل الصندوق لتتفاجأ فيفي عبده وتبدأ في الصريخ قائلة "ياما..يا نهار اسود ومنيل"، فقام "جلال" بسؤالها عن رأيها في لون شعره فردت عليه قائلة "حلو" فقام بضخ نفس اللون على شعرها فانفعلت قائلة "وحياة أمك..ليه بتعمل كدة طيب".

فقام رامزجلال بتعذيبها من خلال دوران كرسي الاعتراف حول الأستوديو فصرخت فيفي عبد قائلة " أنا بخاف..يارب ينتقم منك"،فقام رامز جلال بتعذيبها أكثر من خلال لف كرسي الاعتراف فقالت فيفي عبد "يا لطيف الطفني من إيده..ربنا ينتقم منك يا رامز".

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