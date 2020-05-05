وصول 151 مصريا من العالقين ببغداد إلى مطار مرسى علم (صور)

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم، رحلة طيران جديدة، قادمة من بغداد، على متنها 151 مصريا، من المصريين العالقين في الخارج، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي، التى أقرتها الحكومة المصرية، بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، فى إطار خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج.





ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى أن فريق الحجر الصحي بالمطار، استقبل ركاب الرحلة، وجارى توقيع الكشف الطبي عليهم، وقاس درجات الحرارة، وأجرى عمليات التطهير والتعقيم لحقائب وأمتعة الركاب، ونقل فى مجموعات بحافلات مجهزة ومعقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمدينى مرسى علم، لقضاء فترة الحجر الصحي، التي تصل إلى 14 يوما، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى أن هنآك إجراءات احترازية مشددة خلال استقبال المصريين العالقين فى الخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.



