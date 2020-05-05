"فيس تي فيس".. فيفي عبده تحاول استعطاف رامز جلال

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كانت الفنانة فيفي عبده، ضحية الحلقة ال12 في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء







وقام الفنان رامز جلال بجعل كرسي الاعتراف يلف لتكون وجه فيفي عبده إلى أرض الأستوديو وأرجلها إلى سقف الأستوديو فصرخت "عبده" فقام رامز جلال بإعادتها مرة أخرى فقالت فيفي عبده له "يا نهار اسود فيس تو فيس".



فجعل رامز جلال وجه فيفي عبده إلى بحيرة مياه وقام بإخافتها بالكابوريا وأجبرها على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب ده واد شقي وكمان محبوب"،وحاول استعطافه قائلة "والنبي يا رامز وحياة أمك"، فقام بإخافتها بالثعبان وأجبرها على الغناء مرة أخرى فصرخت قائلة "لا والنبي".