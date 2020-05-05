Advertisements

صلاح عبد الله يرفع السلاح على "علي ربيع" ومصطفى خاطر في "عمر ودياب"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:26 م
عمر ودياب
عمر ودياب
روان هيثم
يبدأ عمر ودياب البحث عن الذي قتل اللصوص التي اقتحمت منزلهم، ويستنكر شوقت وانه لم يراهم.

ثم يرفع شوقت السلاح على كل من عمر ودياب، ويسأل عمر هل هذا فيلم البادرون ليرد دياب ده أكيد رامز في البادرون.

ويحبسهم شوقت في غرفة بها جثث ويخاف عمر من الدبان ويقول أنه يكرهوا ويخاف أن يأتي على الجثث.

وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

أخبار تهمك

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 11 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 11 ساعة

"أزمة في وزارة الصحة".. غضب الأطباء المستجدين بسبب "التكليف" (صور)

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 4 ساعات

مقدمة برنامج "رامز مجنون رسمي" ترد عليه بعد انتقاده لملابسها

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 388 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و16 وفاة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحدد مطالبه لبيع مهاجم الفريق

منذ ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

48 مليون سعر بيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 م

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

02:21 م

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

07:35 م

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

09:08 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة