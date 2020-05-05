صلاح عبد الله يرفع السلاح على "علي ربيع" ومصطفى خاطر في "عمر ودياب"

Advertisements

يبدأ عمر ودياب البحث عن الذي قتل اللصوص التي اقتحمت منزلهم، ويستنكر شوقت وانه لم يراهم.



ثم يرفع شوقت السلاح على كل من عمر ودياب، ويسأل عمر هل هذا فيلم البادرون ليرد دياب ده أكيد رامز في البادرون.



ويحبسهم شوقت في غرفة بها جثث ويخاف عمر من الدبان ويقول أنه يكرهوا ويخاف أن يأتي على الجثث.



وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.