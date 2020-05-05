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"ده صاحبي ده"..بعد سقوطها في المياه وضربها له فيفي عبده تسامح رامز جلال

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:31 م
فيفي عبده
فيفي عبده
مي مرسي
انتهت الحلقة ال12 من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة الفنانة فيفي عبده ويذاع علة برنامج " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.


وفي نهاية الحلقة قرر رامز جلال فك فيفي من كرسي الاعتراف قائلا لها"أرجوكي تقبلي المقلب ده بروح رياضية"، واعتقدت فيفي عبده انتهاء المقلب وأقبلت على رامز جلال لضربه ولكنها تفاجئت بسقوطها في المياه فصرخت قائلة "ليه كده"،ثم خرجت من المياه وقامت بضرب رامز جلال ولكنهما سقطا في المياه بالصابون الساقطة من سلم الأستوديو.

وختمت فيفي عبده الحلقة ببعض الكلمات قائلة "استنوني على برنامج رامز مجنون رسمي في MBCال MBCده استنوه على ال ده رامز صاحبي".

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نهاية الحلقة فيفي عبده رامز جلال النهايه الفجر الحلقة ال12 أخبار الفني

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