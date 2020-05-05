فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي التعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الأهلي قد حاول منذ فترة التعاقد مع الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف القادم ولكن رفض نادي صن داونز فكرة رحيل اللاعب.





وأكد فايلر إلى إدارة الأهلي أنه مصمم على التعاقد مع سيرينو في الصيف القادم نظرا لمستواه المميز وحاجة الفريق الشديد له في الموسم القادم.





وسيحاول مسئولو القلعة الحمراء الضغط على نادي صن داونز في الفترة القادمة لإقناعهم ببيع جاستون سيرينو في نهاية الموسم الجاري.



