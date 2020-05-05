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"فوفا الغالية".. أول تعليق من رامز جلال على حلقة فيفي عبده

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:45 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
شارك الفنان رامز جلال فيديو يجمعه بالفنانة فيفي عبده من حلقة برنامجه "رامز مجنون رسمي" وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".

وظهر في الفيديو رامز جلال أثناء إخافة فيفي عبده بالثعبان وإجبارها على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب ده ود شقي وكمان محبوب"، وكتب تعليقا على هذا الفيديو قائلا "فوفا الغالية".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال التعليقات فكانت أبرز التعليقات "الأم المثالية"،"كلها الحلقة ممنتجة وبالذات لما وقعت في الحوض"،"الحمد لله الحلقة انتهت بخير".

برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.

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