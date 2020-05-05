بهذه الطريقة صلاح عبد الله يتهرب من الشرطة في "عمر ودياب"

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يتصل شوقت وابنه ويتضح انه هربان من البوليس ويرسم أنه مريض حتى تستطيع الشرطة أن تصدق أنه بعد عن الممنوعات.



ويذهب سرور لمنزل والدة دياب ويطالبها بالمال الذي على ابنها دياب وأن اليوم معاد تسديد القسط لعابدون صاحب معرض السيارات، ثم يطلب منها أن تعطيه عنوان عمل عمر ودياب وتذهب معه لهما.



وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.