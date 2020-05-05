نعيم يُساوم السلطانة ويجبرها على كتابة ممتلكاتها له

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قامت قناة "النهار" منذ قليل بعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق.



دارت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "سلطانة المعز" حول مواجهة "السلطانة"غادة عبد الرازق لزوجها "نعيم" محمود عبد المغني، وإخبارها بأنها تعلم جيدًا بأنه وراء مقتل شقيقها"سلام" وأنه من قام بإدخالها للسجن،ولكنه لم ينكر و يتعرف لها بذلك،ويطلب منها أن تقوم بكتابة ممتلكاتها له لكنها ترفض،فيقوم بمساومتها على حياة والدتها وأولادها إذا تحدثت بشئ مما عملته عنه ويقنعها بأن تُجبر والدتها على كتابة كل ممتلكاتهم لها، مُقابل ألا يمسهم سوءً، وأنه قتل شقيقها بسبب قيامهم بالبحث ورائه من جديد،لأنه برئ من قتل الـ18 شخصًا بهدف الإتجار بالأعضاء البشرية.



إخبار "نعيم" لوالدة السلطانة بأنه سيساعدهم في زيارتهم لها داخل السجن،وأن شكري العقباوي هو الذي قام بإدخالها للسجن.



يجتمع" نعيم"بأهل منطقتها، ليخبرهم بأن من فعل ذلك بالسلطانة هو واحد منهم، يطلب من "كريمة"دينا فتح عربية الكبدة والوقوف فيها لحين خروج السلطانة من السجن،وطلب من "خزاعة" الوقوف في المقهى بدلاً من "حمدي" .



سؤال "ضي" على "جو" ليخبرها شقيقه "عادل" بأنه لم يستحمل وفاة "سلام" وأنه سافر للجلوس عند أقاربهم في نويبع.



طلب"حمدي"من أحد المحاميين أصدقاء "سلام" أن يساعده في رؤية السلطانة.



تطلب من "صفاء"انتصار الحصول على هاتف المحمول الذين قاموا بتخبئته داخل السجن لكي تطمئن به على أسرتها وعلى نتيجة حمل" ورد" مي الغيطي، زيارة والدة السلطانة وزوجها لها داخل السجن، وتحاول "السلطانة"غادة عبد الرازق الانتقام من "نعيم".





يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.