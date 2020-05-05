كورونا.. بريطانيا تتصدر الدول الأوروبية في عدد الوفيات





أصبحت المملكة المتحدة البريطانية أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وثاني بلد أكثر تضرراً بالوباء عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.





وأشارت الأرقام الأسبوعية من مختلف وكالات الإحصاء الإقليمية في البلاد إلى 32 ألفا و313 وفاة بفيروس كورونا بحسب شهادات الوفاة، في حصيلة تتجاوز تلك التي سجلت في إيطاليا.





ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لطرح خطته لتخفيف أوامر الإغلاق المرتبطة بالفيروس على مستوى البلاد، الأحد المقبل.





وتتضمن الإجراءات الجديدة التي تم وضعها مع رؤساء الشركات والنقابات العمالية، واطلعت عليها شبكة "بي بي سي" وصحيفة "فايننشال تايمز"، تشجيعا للعاملين في المكاتب على البقاء في منازلهم لعدة أشهر، لتجنب إرهاق نظام النقل.





وطلبت السلطات البريطانية من مواطنيها حاليا البقاء في المنزل، ما لم يحتاجوا إلى العمل أو شراء الضروريات أو ممارسة التمارين اليومية، لكن يجب عليهم البقاء على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.



