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شاهد مسلسل جمع سالم الحلقة 12 الثانية عشر كاملة HD | بطولة زينة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:47 م
جمع سالم
جمع سالم
شاهد مسلسل جمع سالم الحلقة 12 الثانية عشر كاملة HD | بطولة زينة

مع بداية شهر رمضان الكريم تتهافت القنوات الفضائية على عرض المسلسلات الدارمية التي تحظى مبتابعة جماهيرية عريضة، ومن المنتظر أن يكون الموسم الرمضاني الحالي على مستوى عالي من القوة، حيث يتواجد أكثر من بطل على الساحة جميعهم يتنافسون من أجل حصد لقب المسلسل الأفضل في رمضان 2020، ناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية.


مواعيد عرض مسلسل جمع سالم بطولة زينة

بالترامن مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان حظى موعد عرض مسلسل على نسب بحث عالية على الإنترنت حيث يرغب متابعي وعشاق النجمة زينة في معرفه موعد إذاعه حلقات المسلسل، ونتعرف الآن على موعد مسلسل جمع سالم:

قناة النهار العرض الأول : الساعة 12:120 مساءً الاعادة الاولى : الساعة 1:120 صباحًا.

قناة النهار دراما العرض الأول : الساعة 12:120 مساءً الاعادة الاولى : الساعة 12:120 صباحًا.

قناة‏ القاهرة والناس : العرض الأول : الساعة 00:00 مساءً – الاعادة الاولى : 00:00 مساءً – الاعادة الثانية : 00:00 صباحاً.

قناة‏ صدى البلد العرض الأول : الساعة 00:00 مساءً – الاعادة الاولى : 00:00 مساءً – الاعادة الثانية : 00:00 صباحاً.

قناة ART حكايات العرض الأول : الساعة 121:00 – الاعادة الاولى : 20:00 – الاعادة الثانية : 21:00.


أبطال وفريق تمثيل مسلسل جمع سالم

زينة
دلال عبدالعزيز
محمد علاء
ملك قورة
محمد شاهين
عادل عبدالرازق

شاهد مسلسل جمع سالم الحلقة 12 الثانية عشر كاملة HD | بطولة زينة

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