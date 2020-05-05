شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 12 الثانية عشر كاملة HD | بطولة الفنان علي ربيع





مع بداية شهر رمضان الكريم تتهافت القنوات الفضائية على عرض المسلسلات الدارمية التي تحظى مبتابعة جماهيرية عريضة، ومن المنتظر أن يكون الموسم الرمضاني الحالي على مستوى عالي من القوة، حيث يتواجد أكثر من بطل على الساحة جميعهم يتنافسون من أجل حصد لقب المسلسل الأفضل في رمضان 2020، تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهم العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما.









مواعيد عرض مسلسل عمر ودياب بطولة علي ربيع





بالترامن مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان حظى موعد عرض مسلسل على نسب بحث عالية على الإنترنت حيث يرغب متابعي وعشاق علي ربيع في معرفه موعد إذاعه حلقات المسلسل، ونتعرف الآن على موعد مسلسل عمر ودياب:





في تمام الساعة 12.00 مساء توقيت مصر.









أبطال وفريق تمثيل مسلسل عمر ودياب





علي ربيع

مصطفى خاطر

محمد محمود

نهال عنبر

كارولين عزمي