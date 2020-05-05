تعافي 8 حالات بعزل بلطيم.. وتحويل 12 لدور نقاهة برأس البر

كشف مصدر طبي بمستشفي العزل ببلطيم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تسجيل 8 حالات تعافي جديدة وخروجهم من المستشفي، كما تم نقل 12 آخرين لدور نقاهة في رأس البر بمحافظة دمياط بعد تماثلهم للشفاء.





وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المستشفي استقبلت 8 حالات جدد مصابة بالفيروس تم تحويلهم إليها من محافظة المنصورة، مناشدا المواطنين بإلتزام التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس، وكذلك تكثيف عمليات تعقيم المستشفيات وكافة المنشأة الطبية وتوفير كافة مستلزمات الوقاية التي يحتاج إليها العاملين بالمستشفيات وخاصة الكادر الطبي والذي يعد من أولي خطوط مواجهة فيروس كورونا المستجد.





كما دعا إلي الإلتزام بكافة قرارات الدولة ولاسيما حظر المحال وحظر التجوال في ميعادهما كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تسعي الدولة جاهدة في محاربته.



