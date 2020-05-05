بودولسكي يتطلع لاستئناف الدوري التركي

أكد نجم كرة القدم الألماني المخضرم لوكاس بودولسكي، أنه يتطلع للاستئناف المحتمل للدوري التركي لكرة القدم بعد فترة التوقف الحالية بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وقال بودولسكي الذي يلعب في صفوف فريق أنطالياسبور، في تصريحات لقناة إيه سبور التركية الرياضية: "أفتقد التدريب مع زملائي ، وأفتقد المنافسة. ولكن الأمر لا يتعلق بكرة القدم فحسب. يجب أن نفكر أيضاً في هؤلاء الذين يرغبون في إعادة فتح شركاتهم".





وكان بدولسكي شارك مع الفريق في ست مباريات قبل توقف الموسم بسبب فيروس كورونا. وخلال هذه المباريات ، سجل بودولسكي هدفين وصنع مثلهما لزملائه.





وارتبط بودولسكي مع الفريق التركي بعقد بداية من العام الحالي.





وقال بودولسكي: "أدائي كان رائعاً.. تلقيت أربعة أو خمسة عروض. اخترت أنطاليا لأنني أحب هذا التحدي وأعلم هذا الدوري وأعرف تركيا"ـ مشيراً إلى الانتقال للعب في الدوري التركي كان هو القرار الصائب.





وقدم أنطاليا سبور أداءً ضعيفاً في النصف الأول من الموسم الحالي ليحتل الآن المركز الحادي عشر في جدول الدوري التركي ولم يتعرض للهزيمة فى ثماني مباريات متتالية قبل توقف المسابقة.



