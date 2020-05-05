محمد جمعة ضيف شرف في "رجالة الييت" تعرف على شخصيته

Advertisements





انطلقت الآن الحلقة الثانية عشر، من مسلسل "رجالو البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.





ظهر محمد جمعة في هذه الحلقة بشخصية "الشحات مبروك" فكان يشحت في إشارة المرورو، عندما رآه كل من تيمون وبومبا "أحمد فهمي وأكرم حسني، قامو بقفل شباك الموتوسيكل في وجهه.



ومن بعدها شاهد كل من تيمون وبومبا الشحات وهو يركب سيارة فخمة، يمسك بيده موبايل نوعه جديد، فكادو أن يبلغزا عنه، لكن هو طلب منهم أن يأتوا معه المكتب، ووافقوا، فوجده له شركة شحاته ومن هنا قرروا العمل معه، ووافق.



يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.









ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.