دار الإفتاء تنعي الشيخ الطبلاوي

نعت دار الإفتاء المصرية، وفاة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي وافته المنية مساء اليوم.

وقالت دار الإفتاء المصرية: إنا لله وإنا إليه راجعون‬.. ‫ننعى بقلب راض بقضاء الله، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر.





ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 14 نوفمبر 1934م بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، تعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، وتزوج مبكرًا في سن السادسة عشرة من عمره. قرأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره ودعي لإحياء مآتم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة واحتل بينهم مكانة مرموقة. من أجمل الأصوات في القران الكريم.





من مشايخه الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ أحمد مرعي والشيخ رزق خليل حبة رحمهم الله جميعا وله العديد من التلاميذ أمثال الشيخ محمد المهدى شرف الدين، الذي على الرغم من ذلك لآ يقلده أبدًا.





وكتبت آية الطبلاوي عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك": توفى إلى رحمه الله جدى الشيخ محمد محمود الطبلاوي أسألكم الدعاء له بالرحمه.



