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ظواهر طبيعية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

أمطار خفيفة صباحًا، طقس لطيف على السواحل الشمالية.

مشمس، طقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا

طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

طقس بارد على السواحل الشمالية.

طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، أمطار خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية، نشاط للرياح على جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الجمهورية.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا مازلنا في فصل الربيع الذي يتماز بالتقلبات الجوية، ومن الوراد حدوث ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة وتكوين منخفضات خماسينية في الصحراء الغربية وتتسبب في ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة خاصة على شمال وجنوب الصعيد، لكنها لا تصل لحد العاصفة. 

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار الواضح في الأحوال الجوية، وهناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض في درجات الحرارة بنحو 5-6 درجات مئوية عن الـ 48 ساعة الماضية حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 26 درجة بانخفاض نحو 5 درجات عن الأمس.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك غياب لسطوع الشمس لفترات مع تقدم ساعات النهار، نتيجة تكاثر السحب التي تؤدي لفرص تساقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وقد تكون رعدية على شمال سيناء، تصل خفيفة لمتوسطة على القاهرة والوجه البحري وغير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية، موضحًا أن نشاط الرياح يعيق حركة الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.
ظواهر طبيعية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
ظواهر طبيعية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

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