ظواهر طبيعية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

أمطار خفيفة صباحًا، طقس لطيف على السواحل الشمالية.

شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، أمطار خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية، نشاط للرياح على جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، أمطار خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية، نشاط للرياح على جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الجمهورية.





وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا مازلنا في فصل الربيع الذي يتماز بالتقلبات الجوية، ومن الوراد حدوث ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة وتكوين منخفضات خماسينية في الصحراء الغربية وتتسبب في ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة خاصة على شمال وجنوب الصعيد، لكنها لا تصل لحد العاصفة.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار الواضح في الأحوال الجوية، وهناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض في درجات الحرارة بنحو 5-6 درجات مئوية عن الـ 48 ساعة الماضية حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 26 درجة بانخفاض نحو 5 درجات عن الأمس.



