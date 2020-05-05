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إسرائيل.. ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ما يرفع عدد المصابين إلى 16289 حالة.

وأضافت الوزارة الإسرائيلية: أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ساعات النهار، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 238 حالة. 

وحسب الوزارة، فإن 70 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما وصل إجمالي عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 10465 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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