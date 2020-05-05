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"بسبب تصادم سيارته ببوكس شرطة".. شيكو في السجن

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:56 م
شيكو
شيكو
سيدة صادق
"شيكو" الدخول للسجن للفوز بالتحدي دي الثامن للعبة" مسلسل اللعبة الحلقة 15"

يعرض الآن مسلسل اللعبة الحلقة 15 علي قناة mbc مصر وذلك في تمام الساعة الثامنه والنصف مسائاً .

_وبدأ التحدي الثامن للعبة ومن شروط التحدي هو دخول السجن للفوز بالتحدي والانتقال للتحدي التالي

_ ويحاول شيكو بمساعدة محمد ثروت، الدخول للسجن للفوز بالتحدي الثامن، فيعرض "ثروت" عليه فكرة غريبة.

_حيث قام محمد ثروت بإقناع شيكو بأن يقوم بخبط "عربية البوكس" وذلك ليقوم ظابط الشرطة بالقبض عليه وإلقائة في السجن.

_وتم ذلك بالفعل حيث قام "شيكو" بخبط العربية وقام الضابط بالقبض علية، والتحقيق معه فيما حدث.

_ويتفاجئ شيكو بأن الظابط قام بعمل فرحة في الفندق عند وسيم، وقال لوسيم اتذكرك جيداً، وسأطلق صراحك، لاني احبك جدا من أيام فرحي وسميت ابني علي إسمك.

_ يحاول شيكو إقناع الظابط بحبسه ولكنة يرفض ويطلق صراحة وكلف المجند بتصليح عربية "شيكو" وبالتالي فشلت خطة شيكو للدخول بالسجن.


وعرض المسلسل علي تطبيق شاهد في شهر يناير الماضي وحاز علي إعجاب الجمهور، ويتم عرضة حالياً علي شاشة mbcمصر.

مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،


ويشارك بالعمل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "



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