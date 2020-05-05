Advertisements

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الطبلاوي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:45 م
الشيخ محمد محمود الطبلاوي
الشيخ محمد محمود الطبلاوي
روى المحامي ياسر الطبلاوي، نجل شقيقة الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، اللحظات الأخيرة في حياة الفقيد الراحل.

وقال الطبلاوي، إن الشيخ الطبلاوي كان يتناول الإفطار مع الأسرة وسط أجواء من السعادة والبهجة، وفجأة أصيب بأزمة طبية اضطروا لاستدعاء طبيبه المعالج الدكتور محمد رمضان، الذي أجرى الكشف عليه، وأكد وفاته.
 
من جهته، أوضح محمد الساعاتي المتحدث الرسمي باسم نقابة القراء، أن وفاة الشيخ الطبلاوى جاءت طبيعية، مؤكدًا لا صحة لما تردد على الإطلاق وفاته بسبب فيروس كورونا.
  
وأشار إلى أنه تواصل مع إبراهيم الطبلاوي، نجل الشيخ الطبلاوي، أكد وهو يبكي أن والده سيدفن غدا في مدافن العائلة بالبساتين بالقاهرة.
 
وتوفي الشيخ محمد الطبلاوي نقيب القراء، مساء اليوم الثلاثاء، وكتبت آية الطبلاوي عبر "فيس بوك": توفى إلى رحمه الله جدى الشيخ محمد محمود الطبلاوي أسألكم الدعاء له بالرحمه.

وأضافت: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

وكان الشيخ محمد محمود الطبلاوى، ولد فى 14 نوفمبر من عام 1934، ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من فى بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم ، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه فى "الكتّاب"، مضيفاً أن الأطفال كانوا يدفعون "تعريفة" لمحفظهم، ولكن والده كان يدفع "قرش صاغ" لزيادة الاهتمام به، مؤكداً أنه أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره.

سافر الشيخ محمد محمود الطبلاوى، إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة الطبلاوي وزاره الاوقاف محمد محمود الطبلاوى خبر عاجل اهم الاخبار الطبلاوى الشيخ الطبلاوى اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار عاجلة

أخبار تهمك

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ ساعة

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وصول الغواصة إس 43 إلى قاعدة الإسكندرية

منذ ساعة و 27 دقيقة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن ضم نجم سموحة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ ساعتين

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الطبلاوي

منذ أقل من ساعة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"نقابة القراء" تنفي وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

ليلى علوي: أرفض الرقابة على الفكر

بعد شائعة وفاته.. معلومات تعرفها لأول مرة عن محمد محمود الطبلاوي

"حي يرزق".. ابن الطبلاوي ينفي شائعة وفاته

الموت يُفجع إعلامي شهير

وفاة شقيق تامر شلتوت إثر تعرضه لحادث سير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

04:15 م

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

02:21 م

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الطبلاوي

08:45 م

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة