صادرات النفط الأمريكي تتراجع من المستويات القياسية في مارس





أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن مكتب تعداد الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أن صادرات البلاد من النفط الخام هبطت إلى نحو 3.56 مليون برميل يوميا في مارس من مستوى قياسي شهري بلغ 3.71 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.





وقفزت صادرات الولايات المتحدة من الخام منذ إلغاء حظر على التصدير في أواخر 2015، ووصلت الشحنات إلى أكثر من 30 دولة في مارس.





لكن الصادرات من المتوقع أن تهبط على مدار أبريل ومايو، إذ قلصت جائحة فيروس كورونا الطلب العالمي على النفط بنسبة 30 بالمئة بسبب القيود على السفر بينما وضعت حرب أسعار قصيرة بين السعودية وروسيا ضغوطا على أسعار الخام.