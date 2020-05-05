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عبده سليم يستعد لعمل جديد تعرف عليه

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:58 م
عبده سليم
عبده سليم
نادين نجدي
يستعد الفنان عبده سليم،  لطرح أغنية جديدة تسمى "ساعة فطار" في الأيام المقبلة، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.


يذكر أن أغنية "ساعة فطار" من غناء وألحان عبده سليم وكلمات علي عطية و إخراج أحمد حسني، قامت هذه الأغنية بهدف رثاء شهداء الوطن، سيشارك بها العديد من النجوم.


يشار أن آخر أعمال عبده سليم مشاركته في غناء تتر البداية والنهاية لمسلسل "أيوب" للفنان مصطفي شعبان كما شارك أيضًا في التلحين بتتر مسلسل "زلزال" غناء نبيل شعيل وأغنية "الجارسون" لحكيم.

تعاون "سليم" مع الموسيقار إسلام صبري في أغنية "أيوب"، وهي من ألحان وتوزيع إسلام صبري، حازت على الكثير من الإعجابات، وأُذيعت على جميع محطات الإذاعة المصرية.

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