Advertisements

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن ضم نجم سموحة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

تراجع النادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع واحد من نجوم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان الأهلي قد أظهر رغبة في التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

 

ولكن اكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أنه لا يحتاج إلى التعاقد مع حسام حسن في الصيف القادم.

 

وجاء قرار فايلر بصرف النظر عن ضم حسام حسن في الصيف القادم لأنه يرى أن النادي يحتاج إلى صفقات أقوى وأكثر إفادة للنادي في الصيف القادم.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعة

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وصول الغواصة إس 43 إلى قاعدة الإسكندرية

منذ ساعة و 24 دقيقة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن ضم نجم سموحة

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 12 ساعة

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الطبلاوي

منذ أقل من ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ يوم

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

04:15 م

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

02:21 م

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الطبلاوي

08:45 م

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة