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صحفى انجليزي يكشف آخر تطورات صفقة ليفربول الجديدة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

 

كشف الصحفي الإنجليزي الشهير ‏جيمس بيرس آخر تطورات صفقة ليفربول الجديدة بخصوص ضم اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وقال الصحفى الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" لقد سمعت عن بعض الاخبار التي تنص على ان ليفربول لن يتعاقد مع فيرنر لكن هذا غير صحيح. حسب معلوماتي ان ليفربول مازال حريصاً على التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

 

بينما قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي أخبر ممثلي المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر أنهم يحتاجون لوقت أكبر لتقرير ما إذا سيقومون بتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع الدولي الالماني من صفوف نادي لايبزيج الألماني أن النادي ينتظر ليرى مدى تأثير فيروس كورونا على سوق الانتقالات القادمة.

 

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في تعزيز خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة تحسبا لرحيل أحد ثلاثي هجوم الفريق محمد صلاح و سايدو ماني بالإضافة إلي فيرمينو.

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