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ماغي بو غصن تتشاجر مع شقيقها في الحلقة 12 من أولاد آدم
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:03 م
لمياء علي
انطلقت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "أولاد آدم"، وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.
وخلال الحلقة حدثت مواجهة كبيرة بين ديمة وشقيقها واتهمها الأخير بالأنانية والحقد وانتهى الأمر بضربها له.
يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.
وخلال الحلقة حدثت مواجهة كبيرة بين ديمة وشقيقها واتهمها الأخير بالأنانية والحقد وانتهى الأمر بضربها له.
يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.