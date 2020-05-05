"الزراعة" تبدأ في تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن مديريات الطب البيطرى في المحافظات تواصل تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع، وبلغ إجمالي ما تم تحصينه فى 22 محافظة حوالي 415736 حيوان من المترددين على الوحدات البيطرية .





وأضاف محمود أن ذلك ياتى لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والحفاظ على مستويات المناعة العالية والتى تحققت من خلال الحملات القوميه المتتالية والتى ادت الى سيطرة وزارة الزراعة على هذين المرضيين.





وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية لوقاية جميع العاملين بالهيئة من فيروس كورونا .





والجدير بالذكر أنه ولأول مرة في مصر يتم السيطرة على مرضى الحمى القلاعية ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض خلال عام وذلك بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها الأطباء البيطريين خلال حملات التحصين المستمرة طوال العام.