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تعرف على موعد الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الاختيار" لأمير كرارة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:05 م
ولاء عبد الناصر


انتهت أحداث الحلقة الثانية عشر عند طلب أبو عبد الله من هشام عشماوي أن يخطط لتفجير مكتب المخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية في أسرع وقت.


قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

موعد الحلقة الثانية عشر من مسلسل الاختيار:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما

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