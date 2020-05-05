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بعد تعديه على متسول بالضرب.. هشام ماجد في السجن

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:13 م
هشام ماجد
هشام ماجد
سيدة صادق
"بضرب المتسول" هشام ماجد يحاول الدخول للسجن للفوز بالتحدي الثامن للعبة" مسلسل اللعبة الحلقة 15"

يعرض الآن مسلسل اللعبة الحلقة 15 علي قناة mbc مصر وذلك في تمام الساعة الثامنه والنصف مسائاً .

_وبدأ التحدي الثامن للعبة ومن شروط التحدي هو دخول السجن للفوز بالتحدي والانتقال للتحي التالي

_ ويحاول هشام ماجد بمساعدة أحمد فتحي ، الدخول للسجن للفوز بالتحدي الثامن، فيعرض"فتحي " عليه فكرة غريبة.

_ وقام هشام ماجد بضرب المتسول لكي يبلغ عنة ويدخل السجن ويفوز بالتحدي الثمن للعلبة.

_ويتفاجئ هشام ماجد بأن الظابط افرج عنة وأعطاة بطاقتة لان المتسول طلع مجرم والضابط كان يبحث عنة من فترة

_ وفشلت خطة هشام ماحد للدخول للسجن، وبذلك خسر فرصتة في الفوز بالتحدي الثامن للعبة.




وعرض المسلسل علي تطبيق شاهد في شهر يناير الماضي وحاز علي إعجاب الجمهور، ويتم عرضة حالياً علي شاشة mbcمصر.

مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،


ويشارك بالعمل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "

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