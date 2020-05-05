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الولايات المتحدة تنوي إنهاء عمل "خلية مكافحة كورونا"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نيتها إنهاء عمل خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الأسابيع المقبلة.

وتواصل الولايات المتحدة رفع إجراءات العزل الخاص بفيروس كورونا على الرغم من أعداد الضحايا التي ما زالت تُسجل، وسجلت أمريكا أكبر عدد من الوفيات بلغ نحو 65 ألفا، ارتفع عدد طالبي تعويض البطالة إلى أكثر من ثلاثين مليونا منذ منتصف شهر مارس الماضي، وهو رقم تاريخي.

ولإنعاش الاقتصاد، بدأت أكثر من 35 من الولايات الأمريكية الخمسين رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، بينما تتضاعف المظاهرات "لإعادة فتح أمريكا" في جميع أنحاء البلاد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,698 مليون إصابة، بينهم أكثر من 256 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,226 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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