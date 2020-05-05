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بينهم مسنة.. تعافي 7 مصابين من فيروس كورونا بعزل ملوي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:08 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد الخميسي - هناء البشيري
احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفي العزل بمستشفي العزل بملوي جنوب محافظة المنيا، بخروج 7 حالات بعد شفائهم وتعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية.

وكان من بين الحالات السبعة سيدة تبلغ من العمر 66 عاما وثلاث سيدات آخريات وشابين ومسن وجميعهم من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف؛ ليصل بذلك عدد من تم شفائهم من مرضي المستشفي إلي 112 حالة منذ افتتاح المستشفي بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها إلي مستشفي لعزل الحالات المصابة من محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وبعض الحالات من محافظة القاهرة.

وكانت المستشفي قد قررت تحويل 10 حالات لمدينة الجامعية بجامعة المنيا بعد استقرار حالتهم الصحية وبدء تماثلهم للشفاء وذلك لإفساح أماكن لاستقبال حالات آخري تكون أكثر احتياجا للتواجد بالمستشفي.

الجدير بالذكر أن عدد الحالات بمستشفي العزل قبل خروج الحالات السبعة التي تعافوا كان يبلغ 117 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

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