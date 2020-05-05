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أولاد آدم الحلقة ال 12.. غسان يستغل مهنته للتأثير على الجمهور وديمة في ورطة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:15 م
أولاد آدم
أولاد آدم
لمياء علي
انطلقت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "أولاد آدم"، وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.

وخلال الحلقة حدثت مواجهة كبيرة بين ديمة وشقيقها واتهمها الأخير بالأنانية والحقد وانتهى الأمر بضربها له.

وقرر غسان أن يستغل القضايا الانسانية التي يقدمها في برنامجه وحاول يقنع جارته وهي فتاة ذات 16 عام بأن تظهر بيرنامجه وتكشف أسرار أمها.

وحاول سعد أن يوضح حقيقة اخفاء عينه اليمين عن كل الناس لمايا بعد محاولاتها في معرفة السر.

يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

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