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بكلمات مؤثرة .. نهال عنبر تحيي ذكرى وفاة والدها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:18 م
نهال عنبر
نهال عنبر
فايقة محمد عادل
عبرت الفنانة نهال عنبر عن حزنها الشديد لرحيل والداها , حيث نشرت صورة لوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وكتبت نهال قائلة : الله يرحمك برحمته الواسعة يا احن اب وحشتيني جدا , وأضافت في ذكري ميلاده اسالكم الفاتحة

علق الكثير من متابعيها معبرين عن حزنهم لرحيله ومن ابرز التعليقات " الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته "

جدير بالذكر ان نعال عنبر تعيش حالة من النشاط الفني ؛ حيث تخوض السباق الرمضاني بمسلسل عمر ودياب اخراج معتز التوني ؛ تاليف مصطفي عمر ويشاركها في البطولة مصطفي خاطر , علي ربيع , محمود الليثي واخرين

مسلسل فرصة تانية بطولة الفنانة ياسمين صبري والتي تدور احداثه في اطار اجتماعي رومانسي

يشار أن آخر أعمال نهال عنبر، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والغموض، وشارك في بطولته الفنانة درة وخالد سليم واحمد كراراه، ومن تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.

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