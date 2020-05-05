أول ظهور لنور نجل هشام سليم بعد تحوله جنسيا

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ظهر هشام سليم وأبنه لأول مرة بعد إتمام تحوله الجنسي، ليتحول لنور بدلا من نورا، وذلك وسط دعم ومساندة كبيرة من عائلته، وذلك بعدما وضح هشام ذلك خلال برنامج "شيخ الحارة و الجريئة" للإعلامية إيناس الدغيدي، المذاع عبر قناة شاشة قناة القاهرة والناس.



وعلق هشام سليم لأول مرة أمام أبنه نور حيث قال له"أنت أبني أنا اللي جبتك في الدنيا دي، وأي حاجة حصلت أنا موجودعلشانك"، حيث رد نور قائلا:" شكرا ليك يابابا أنا لولاك مكنتش هنا وأنت طول حيلاتك بتحاول تعمل اللي عليك وأه بنغلط و اه في بينا مشاكل ساعات وأنت أبويا و هتفضل أبويا مهما حصل".



ورد "سليم" من جانبه بشكل فكاهي وبحكمة الأب" أه غصب عنك"، ويأتي ذلك عبر برنامج "جعفر توك"، للإعلامي جعفر عبد الكريم عبر برنامج ""، عربية من برلين، حيث يعرض قصص للناس عن كثب، تحت شعار "منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض من المجتمع".



الجدير بالذكر أن هشام سليم وضح شكه في بداية الأمر منذ طفولة نور والقرار أتخذ بعد نقاش دار بينه وبين أبنته نورا بأنها تعيش في جسد غير جسدها، مؤكدا من جانبه أنها في مرحلة التحول الكامل إلى ذكر مع دعم المقدم من عائلته