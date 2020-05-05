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في الحلقة 12 من مسلسل "البرنس".. الشرطة تُلقي القبض على "رضوان"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:20 م
البرنس
البرنس
هبة أحمد
عرضت قناة "dmc" منذ قليل الحلقة الثانية عشر من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.

دارت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "البرنس" حول ذهاب "علا" نور اللبنانية للقسم لكي تقوم بالإبلاغ عن المتسبب في مقتل زوجة رضوان وابنه، لينفعل عليها ضابط المباحث لأنها سبق وقامت بالإبلاغ الكاذب عن طليقها.

اعتذار "سميحة" لابنتها لأنها اتفقت مع اخواتها على خطفها هي و"عادل" لتنفعل عليها، وتبرر لها والدتها أنها فعلت ذلك للحفاظ على أبنائها وتطلب منها الحفاظ على أخواتها وأن تسمع كلامهم حتى لا تؤذيهم.


إبلاغ "عادل" لـ "ليلى" بأنه سيضطر لبيع رضوان، إعتراف "رضوان" لشيماء بأن إخوته وراء مقتل زوجته وابنه وأنه استمع إلى كلامهم بعدما قام "عادل" بتسجيل اعترافهم،ويبدأ رضوان بالتفكير ليعرف أن إخوته علموا بوجود التسجيل على هاتفه عن طريق "عادل" و"نورا".

ثم يذهب "رضوان" لـ"نورا" شقيقته للإطمئنان عليها،ويخبرها بأن لا أحدًا سيحاول إيذائها،لكنها ترفض أن تفتح الباب له، فينفعل "رضوان" لأنه فشل في حماية زوجته وابنه ويبدأ بالبكاء، إقناع "شيماء" دنيا عبد العزيز لرضوان أن يذهب لمنزله حتى لا يتعب مرة أخرى لكنه يرفض ويقوم بالإنفعال عليها.

اقتحام الشرطة و"هاشم" منزل" علا" بعدما قام بإتهامها بالسرقة،فتقوم ضباط الشرطة بتفتيش المنزل ولكنهم لم يجدوا أي شئ،فيقوم ضابط المباحث بتهديدهم بالإمتناع عن البلاغات الكاذبة حتى لا يُقي بهم في السجن.

ذهاب "رضوان" للإطمئنان على "عادل" لكته يرفض أن يفتح له، وأنه يعلم أنهم قاموا بالضغط عليهم، ويطلب منهم أن يحافظوا على أنفسهم، قام "ياسر" بوضع المسدس داخل منزل رضوان.

قلق "عظيمة" بدرية طلبة على "عبد المحسن" إدوارد، وفي أثناء عودة "رضوان" لمنزله تقوم الشرطة بإلقاء القبض عليه.


يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

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